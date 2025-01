Quotidiano.net - Chi era Shamsud Din Jabbar, l’autore della strage a New Orleans. “Il pick-up era stato noleggiato”

Leggi su Quotidiano.net

New, 1 gennaio 2025 - Si chiamavaDine aveva 42 anni il killer di New. Ex militare dell’esercito Usa, secondo due funzionari statunitensi citati dalla Cnn. La stessa emittente fa sapere che era cittadino americano. Ora le indagini dovranno chiarire il quadro di questo assalto cola vita a 15 persone, nel mezzo dei festeggiamenti per Capodanno. E che peso dare alla bandiera dell’Isis trovata nel-up assieme a ordigni artigianali, secondo quanto ha riferito la stessa Fbi? Che sta lavorando per determinare le potenziali associazioni e affiliazioni del 42enne con organizzazioni terroristiche. epaselect epa11801713 Police respond in the French Quarter after a car plowed into a crowd in New, Louisiana, USA, 01 January 2025. At least 10 people are dead and 30 injured after a man drove a whiteup truck into a crowd on Bourbon Street.