Ilgiorno.it - Veleni tra pubblico e privato. L’assessore sulla graticola per i soldi all’asilo della mamma

Leggi su Ilgiorno.it

Ipotesi di conflitto di interessi a carico delal Bilancio. Il centrodestra a Usmate imputa a Mario Sacchi di aver concesso fondinido Terraluna "riconducibile alla madre" e ne chiede le dimissioni, ma per il segretario comunale, Francesco Coscarelli, il problema "non c’è". Il botta e risposta si è consumato durante la seduta sul Dup, il Documento di programmazione del Comune, e il bilancio di previsione. Sacchi ha spiegato ai consiglieri di minoranza che i fondi non sono erogati dal Municipio, "ma direttamente dalla Regione attraverso la misura Nidi Gratis" e che il Comune fa solo da tramite. Ma gli esponenti di Insieme vogliono vederci chiaro, secondo loro il profilo di incompatibilità sarebbe confermato "dall’assenza delalle votazioni sulle delibere che riguardano l’asilo".