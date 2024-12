Lapresse.it - Roma, dopo lo sgombero del Forte Portuense la polizia arresta due attivisti

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – Sono due le personete per resistenza lesioni e minacce a pubblico ufficialelo. Gliti, un trevigiano e unno, saranno giudicati per direttissima domani mattina. Per altre 15 persone la posizione è al vaglio. L’azione degli agenti è scattatache all’interno era stata riscontrata la presenza di alcuni soggetti, già noti per la contiguità ad ambienti connessi alla organizzazione di rave party. Circa 60 ragazzi nel tentativo di ostacolare le operazioni, avrebbero bloccato il traffico lungo la via, con lache ha rimosso il blocco.