"Petardi, proteggiamo i nostri animali"

Niente botti di Capodanno oggi: dalle 17 fino alle 7 di mattina di domani è vietato tiraree simili negli spazi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato; lo impone un’ordinanza del Comune e per i trasgressori c’è il rischio di una multa fino a 500 euro, oltre al sequestro dei mortaretti. Ma, a parte che il provvedimento non parla degli spazi chiusi al pubblico, quanti lo rispetteranno effettivamente? Per il benessere di Micio e di Fido, allora è meglio arrivare preparati. Ne parliamo con la Giulia Graziuso (nella foto), veterinaria esperta in comportamento e istruttore cinofilo. Dottoressa, cosa rischiano cani e gatti con i botti? "Per loro sono un evento molto stressante e possono avere veri e proprio attacchi di panico o addirittura tentare la fuga". Gli accorgimenti da adottare? "Per il cane l’ultima uscita dovrebbe essere nel pomeriggio il più presto possibile.