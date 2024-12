Lanazione.it - Il Musical dei Musical per Casa Thevenin

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Sabato 11 gennaio alle ore 21,15 al teatrodi Anghiari va in scena ildeiper. Regia di Stefano Bennati con sul palco un cast di 14 artisti che porteranno in scena i momenti più emozionanti e i gran finali deis internazionali più famosi. Per info e biglietti Sandro 3358357183, Laura 3292316845, info@.org.Uno spettacolo di intrattenimentoe dove 16 artisti interpreterànno i più bei brani deipiù famosi!!! Musica bellissima cantata interamente dal vivo, 120 cambi costume!! Che dire, un inizio anno con una super energia. Il prezzo del biglietto è di 15 euro , ma chi prenotera' entro il 4 di Gennaio potrà usufruire della promozione a 10 euro.