Il 2024 del Napoli | prima horror e grottesco poi razionale e intelligente Conte la miglior scelta possibile

Ildel, poiè stato laFinisce una due facce. Molto simile al 2023 per andamento, anche se a semestri invertiti. L’annata appena trascorsa è stato un Master in Sport Management. Un primo semestre esemplificativo di come non amministrare dei professionisti del mondo dello sport, come non gestire e trattare gli uomini chiamati a guidarli (la recente intervista di Rudi Garcia ha soltanto certificato dinamiche evidenti), come non gestire i rapporti con stampa e televisioni (la conferenza stampa della pasta e fagioli). Il tutto in un clima di delirio nazionalsocialista. Il secondo semestre, di converso, ha dimostrato (non ci voleva molto) che mettere gli uomini giusti ai posti giusti è sempre un’idea brillante.