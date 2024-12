Metropolitanmagazine.it - I film perfetti per l’ultimo giorno dell’anno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 2024 è giunto al termine e questa sera si festeggerà l’arrivo del nuovo anno. La tradizione vuole che si festeggi con cene tra amici e parenti o in locali per brindare tutti insieme a mezzanotte. Ma se questa sera non avete impegni o preferite stare a casa e festeggiare in tranquillità cosa potete vedere? Ecco quindi iperche vi sapranno trasportare nel clima di festa anche se siete da soli!Ecco deiper la serata delHarry ti presento Sally. – Photo Credits wired.itIniziamo con un grande classico, Harry ti presento Sally. del 1989. Questoè perfetto per Capodanno, i due protagonisti dopo vari tiri e molla capiranno di essere fatti l’uno per l’altra proprio nell’ultima notte. Come dimenticare la bellissima dichiarazione d’amore di Harry a Sally durante la festa di Capodanno? Passiamo a una commedia corale decisamente adatta alla serata, Capodanno a New York.