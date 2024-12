Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Alfonso racconta la tragica morte del padre: “è morto la notte di Capodanno” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alun momento diemozione percheladelscomparso durante ladie ladel: il racconto aldi Temptation Island apre il suo cuore nella casa dele a poche ore dalladi San Silvestro parla delladel madre. «Natale è un giorno importantissimo» – dice l’ex fidanzato di Federica che poi entra nei dettaglindo come èil.«Eravamo al ristorante ladi. Uscivamo sempre dopo la mezza, quellaesco fuori e sentivo troppo freddo, rientro dentro per prendere il gubbino che non trovavo. E’per un colpo di pistola vagante, mamma è stata fondamentale, è stato un pilastro importante per farmi reagire.