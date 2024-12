Anteprima24.it - Corpo di Polizia Municipale, assunti 2 ufficiali e 6 agenti: la foto di gruppo

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi alla presenza del Dott. Alessandro Rosa, Assessore all’Ambiente hanno preso servizio 2e 6che andranno a rinforzare ildi.I nuovied, selezionati attraverso rigorosi processi concorsuali, saranno impiegati in attività di controllo, prevenzione e supporto alla comunità, con particolare attenzione alle esigenze di viabilità, sicurezza stradale e ordine pubblico.Il Comandante deldi, Giuseppe Vecchio, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo dei nuovi collaboratori, sottolineando come essi rappresentino un’opportunità per garantire un servizio sempre più efficace e vicino ai cittadini. “Questi rinforzi ci permetteranno di affrontare con maggiore prontezza le sfide quotidiane e di migliorare la qualità del servizio offerto alla comunità”, ha affermato il Comandante.