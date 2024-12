Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle chiude l’anno con una sconfitta. Coach Romero: "La sosta per limare gli errori"

recon unanon è sicuramente un dramma e non ci sono musi lunghi nella Pallamanofemminile (A2 femminile, girone C). La formazione disi è vista stoppare la marcia vincente a Prato (30-23), fermando così la serie positiva a tre vittorie in un turno dove è girato tutto storto, consenza Cuello e Lenardon, per poi perdere Bizzotto per infortunio durante il match e con Carrizo non al top. Insomma una battuta d’arresto dove non mancano le attenuanti e che dovrà fungere da stimolo per capitan Costantini & C.Santiagotranquillizza l’ambiente: "Sono soddisfatto della prima parte della stagione. Abbiamo vinto tre gare in modo positivo. L’incidente di Prato lo abbiamo già archiviato, lavoreremo pergliin attacco e in difesa durante la