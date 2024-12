Oasport.it - Calendario scherma 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Sarà unricchissimo di appuntamenti per la. Un anno con davvero tantissime gare, molte delle quali anche nel nostro paese, proprio come gli Europei che si terranno a Genova dal 14 al 19 giugno. La manifestazione continentale è certamente un evento attesissimo dallaazzurra, con l’Italia che vorrà certamente essere la nazione di riferimento davanti ai propri tifosi.Non solo gli Europei, ma in estate ci saranno anche i Mondiali, che per la prima volta nella storia si terranno a Tbilisi in Georgia. In quel di Tbilisi l’Italia vuole assolutamente ben figurare, cercando come sempre di provare a vincere il medagliere, proprio come fatto nell’edizione casalinga di Milano di due anni fa.Ovviamente Europei e Mondiali caratterizzeranno ilschermistico, ma c’è tutta una Coppa del Mondo da vivere.