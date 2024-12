Oasport.it - Riccardo Trillini dopo la Croazia: “Pensavamo di fare meglio. In difficoltà con le rotazioni”

la sconfitta per 36-20 contro la, arrivata nella terza amichevole di preparazione ai Mondiali 2025, la nazionale italiana di pallamano si guarda allo specchio per capire soprattutto cosa non ha funzionato nel test disputato a Porec contro i balcanici.Ail punto della situazione è stato il dt, che al sito federale si è così espresso: “Abbiamo degli equilibri precari e, com’è vero che quando siamo al completo lesono la nostra forza, al contrario quando mancano 6/7 giocatori levengono fuori. Era una partita di preparazione per la quale avevamo lavorato tanto”.Poi ha aggiunto: “di poter, ma a mio avviso due grandi fattori hanno inciso: la qualità dei tiri e la incredibile mole di palloni persi, a volte regalati e messi nelle mani di una squadra super motivata, con in campo tanti giovani che volevano mettersi in mostra per giocarsi un posto ai Mondiali.