Donnarumma di nuovo in Serie A, follie di una Big!

Gigiopuò tornare subito inA: una big sta pensando a lui per il prossimo anno. Un affare pazzesco per l’ex MilanIl portiere della Nazionale è da diversi anni l’estremo difensore del PSG ma avrebbe voglia di tornare a confrontarsi con il campionato italiano. In particolar modo un club sta provando a strapparlo ad Al-Khelaifi.diinA,di una Big! (TvPlay – ANSA) L’Inter è ormai da qualche anno la regina del mercato italiano. L’operato di Marotta in queste stagioni è stato sensazionale, anche perché portato avanti con fondi non straordinari, dopo le difficoltà di Suning e l’arrivo di Oaktree. La competenza l’ha fatta da padrone e questo ha consentito ai nerazzurri di vincere lo Scudetto della seconda stella e di essere competitiva sino in fondo in Champions League (finalista due anni fa).