Anteprima24.it - Avellino testa al Giugliano, D’Ausilio prova lo sprint

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ripresa la preparazione in casain vista della gara di domenica contro il(ore 17:30) al “De Cristofaro”. Il tecnico Raffaele Biancolino non ha potuto contare su Antony Iannarilli che si è allenato in mattinata per poi godere su un permesso nel pomeriggio; Michele Rigione ancora out dopo la botta rimediata alla caviglia contro il Picerno; Cosimo Patierno che ha effettuato terapie specifiche e Noah Mutanda che si è allenato in palestra per poi far capolino sul sintentico di Contrada Zoccolari. Seduta differenziata per Michele, fermo ai box dopo che gli esami strumentali che hanno evidenziato una non perfetta cicatrizzazione del ventre muscolare. Il jolly di milanese ha lavorato con il prof Luigi Gennarelli per avviare il percorso di rientro.