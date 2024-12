Concerti di Capodanno 2025 | tutti gli eventi di musica live in Italia tra piazze e teatri

Leggi su Open.online

Ilè ormai alle porte e, come ormai tradizione, decine di città si preparano a ospitarecon i nomi più in voga della canzonena. Dal Concertone di Roma, che ormai da giorni si trascina dietro la querelle attorno all’esclusione di Tony Effe, fino ai maxidi Reggio Calabria e Catania organizzati da Rai e Mediaset. E se Genova ha organizzato addirittura una tre giorni di, a Napoli le persone entreranno nel nuovo anno accompagnati da un omaggio a Pino Daniele. Non solo grandi centri urbani: dal nord al sud, molti palchi sono pronti a ospitare le stelle – affermate o nascenti – del microfono. I biglietti saranno (quasi sempre) gratuiti. E Milano? Al netto dei granditeatrali, piazza Duomo non ospiterà nessun concerto. Eccoi principali appuntamenti nelle cittàne, trateatrali imperdibili.