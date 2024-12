Liberoquotidiano.it - Cecilia Sala, "l'errore di molti giornalisti occidentali compresa lei": cosa diceva dell'Iran

Anche l'associazione Italia-condanna l'arrestoa giornalista italianaavvenuto il 19 dicembre: «Condanniamo l'arresto e confidiamo nelle istituzioni italiane per la sua pronta liberazione ed il suo rimpatrio». L'Associazione Italia-rileva «come in passato nei suoi reportage dall'avesse descritto una apparente apertura del regimea Repubblica islamica. Il suo arresto dimostra purtroppo l'infondatezza di questa analisi e l'in cui spesso incorrono diversi. Il fatto che la giornalistasia ora rinchiusa in una cella d'isolamento di un carcere del regimeiano degli ayatollah dimostra plasticamente che la Repubblica islamica non è riformabile e che il raggiungimentoa libertà per il popoloiano passa solo attraverso l'abbattimento del regime oscurantista, fondato quarantacinque anni fa da Khomeini, sulle ossa e sul sangue di milioni diiani».