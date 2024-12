Ilrestodelcarlino.it - "Ancona credici, puntiamo a quota 15mila"

Assessore Angelo Eliantonio, siamo ormai vicini al concertone di Capodanno in piazza Pertini: aspettative? "Positive. Sicuramente ci aspettiamo un numero di persone non inferiore rispetto a quello di un anno fa (intorno alleunità, ndr). Allora, in piazza Cavour, ci fu un’ottima partecipazione per un cast di ospiti di buon livello. Quest’anno la risposta potrebbe essere ancora più ampia, vista la chiara scelta di un cast internazionale, che andrà a completare un’offerta ampia e per tutti i gusti, dai giovani agli adulti, passando per le famiglie". Ha insistito spesso lei, in questi giorni, sull’utilizzo della parola "internazionale" associata al Capodanno anconetano. "Lo sarà, in effetti. E lo certificano i numeri. Natalie Imbruglia è tra le artiste pop più amate, capace di entrare nel cuore di un pubblico trasversale e mondiale, interpretando brani iconici come ’Shiver’ che l’hanno lanciata verso il successo.