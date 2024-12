Lanazione.it - Adesivi sulle keybox. Altro blitz nella notte: "Continua la battaglia contro gli affitti brevi"

Ancora un attacco allein città. A poco più di un mese dalla nota del ministero che ne autorizzava la rimozione, ancora non è cambiato niente. Per questotra venerdì e sabato ’Salviamo Firenze X Viverci’ ha applicato il classico adesivo giallo e nero da cantiere con la scritta “Rimozione ForXata“ a 200 scatolette per le chiavi, alcune trovate anche nelle buchette del vino dei palazzi storici. E lo ha fatto con l’intento di mostrare che non si arrendea favore di prezzi ragionevoli pere acquisti di case per vivere a Firenze. Oltre al capoluogo toscano, la protesta si è diffusa agli altri collettivi presenti in tutta Italia, andando a coprire anche Venezia - dove lo slogan utilizzato per scocciare leè stato ’Questa casa era la mia casa’ -, Milano, Genova e Rimini.