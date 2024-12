.com - Tofu in Japan – La ricetta segreta del signor Takano, recensione: una buona commedia dal sapore orientale

La nostradiin– Ladelgiapponese diretta da Mihara Mitsuhiro con Tatsuya Fuji, Amo Kumiko e Kumi Nakamura già apprezzato al Far East Film Festivalin– Ladelè unagiapponese diretta da Mihara Mitsuhiro con Tatsuya Fuji, Amo Kumiko e Kumi Nakamura. Apprezzato al Far East Film Festival, il film offre un simpatico spaccato sulla cultura nipponica seppur mostrando a tratti una scrittura superficiale. La visione resta gradevole, per una pellicola che raggiunge la massima espressione proprio nella sequenza iniziale in cui ilprepara il suo celebrecon precisione quasi maniacale.Un nuovo fidanzato per HaruTatsuo (Tatsuya Fuji) è un artigiano appassionato che prepara un impareggiabile, considerato il migliore della città e di tutte le province intorno.