Potere corruzione e dilemmi Ecco il Gioco della manipolazione

“Il“ è il titolo de un thriller psicologico tramorali di Attilio Giampaoli, 52 anni, di Carpegna. Un avvincente romanzo (171 pagine, 9,90 euro su Amazon) che invita i lettori a immergersi nelle dinamiche del, raccontando la storia di Francesca: una giovane giornalista che si trova coinvolta in un oscurodi segreti emorali. Attraverso il misterioso manoscritto “Se fossi il Demonio“, Francesca si addentra in un mondo di, ponendo il lettore davanti a domande cruciali: "Quanto è facile per la verità essere distorta?" e "Abbiamo il coraggio di cambiare un sistema corrotto senza diventare parte del problema?". Giampaoli, con il suo sguardo attento agli sviluppi sociali e una passione per le nuove tecnologie, riesce a catturare la complessità del mondo moderno, portando sulla pagina storie di cambiamento e riflessione.