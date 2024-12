Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2024: Pesci ottimisti, via le vecchie abitudini per i Leone

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 29? Con la Luna calante in Sagittario, le situazioni da affrontare saranno variegate ma tutte molto interessanti. Isaranno pronti a sbarazzarsi delle, mentre isaranno. Scopriamo cosa dicono le previsioni astrologiche diFox di domenica 29, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.29Fox: Ariete, Toro, GemelliAriete - È il momento giusto per affrontare e chiarire eventuali incomprensioni. Per Capodanno, scegli di trascorrerlo in compagnia di poche persone fidate.Toro - Le tensioni persistono, ed è meglio evitare conflitti inutili, specialmente considerando quelli già affrontati in passato.Gemelli - Dedicatevi con cura ai vostri impegni.