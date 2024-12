Puntomagazine.it - Napoli: bimbo ingoia una monetina, i Carabinieri scortano la vettura della madre

. Idi Castellammare erano di ritorno ed hanno incrociato una donna disperata in auto con ildi sei anni in difficoltà respiratoria. Ilè salvoIsezione radiomobilecompagnia di Castellammare di Stabia hanno appena traferito nel carcere di Poggioreale una persona arrestata nel pomeriggio.I militari sono ae stanno percorrendo la strada del ritorno quando, a corso Secondigliano, vengono chiamati da una donna. Lei è in auto disperata ed è alla guida, nel seggiolino il figlio di 6 anni.Il piccolo ha appenato unaed ha difficoltà a respirare. Le sirene si accendono e senza pensarci un secondo parte la scorta con iche fanno spazio nel traffico per la mamma alla guida.Pochi minuti e le due auto raggiungono l’ospedale Santobono.