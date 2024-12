Spazionapoli.it - Manna piazza la prima cessione: “Aperta la trattativa per acquistarlo dal Napoli”

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioNotizie – Il d.s. Giovannistarebbe perre laa gennaio:laper lasciar partire il giocatore Per il calcionotizia giungono anche dal fronte mercato. L’inizio della sessione invernale coinciderà con una serie di potenziali acquisti, ma anche di cessioni. Gli azzurri, infatti, hanno sì bisogno di rinforzarsi, ma senza disdegnare la possibilità di incassare cifre importanti liberando spazio in rosa con calciatori spesso relegati alla panchina.Questo potrebbe essere il caso di Alessio Zerbin, molto vicino al Venezia, ma non solo. La dirigenza partenopea sta valutando diversi nomi, che potrebbero trovare più spazio altrove. In cima alla lista c’è anche Jack Raspadori, che resta però un nome difficile dare, dato che la società non vuole svendere un giocatore della sua caratura, tantomeno ad una concorrente in Serie A, a cifre poco allettanti.