Alluvione Bologna Lepore | Dal primo momento al lavoro per stare accanto alla popolazione

, 28 dicembre 2024 - Il sindaco Matteorisponde ai residenti di via Andrea Costa che, come anticipato dal Carlino, restano terrorizzati da possibili, nuove esondazioni del Ravone nel tratto rimasto scoperto dopo il 19 ottobre.a margine della deposizione di una corona di fiori sul sacrario del sindaco Dozza in Certosa (a 50 anni dmorte) ha ribadito che a gennaio presenterà un dossierRegione - che su fiumi e torrenti ha la competenza - con tutti gli interventi di messa in sicurezza per la città (“Sono in ballo alcune ipotesi di lavori da milioni di euro per vasche di laminazione a monte, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i corsi d’acqua anche a valle”). E ha sottolineato l’importanza del nuovo Fondo per l’adattamento climatico, che “servirà per dare risposte efficaci a situazioni di emergenza e tranquillizzare i cittadini”.