1 studente su 2 alle superiori si cimenta già con qualche "lavoretto"

Bisogna sfatare il “falso mito” secondo cui i ragazzi di oggi non si mettono mai in gioco. In tanti si danno da fare già dal periodo della scuola, con 1 su 10 che punta su “lavoretti” digitali, spesso provando a trasformarli nella propria attività principale per il futuro. E proiettandosi al post-diploma, solo 1 su 5 vorrebbe ripiegare sulla sicurezza del “posto fisso”, mentre quasi la metà preferirebbe essere “autonomo”, nelle vesti di imprenditore o di libero professionista, il più delle volte con un progetto in mente.Stai sempre sul telefonino: quante volte gli adulti rimproverano i figli in questo modo, contribuendo ad alimentare una serie di cliché sugli adolescenti di oggi, spesso etichettati come pigri, svogliati, poco lungimiranti, per niente costruttivi. Ma sono proprio quelle ore passate sui social che, senza negare gli effetti negativi che possono avere, stanno portando in maniera massiva ai giovani una certa aspirazione imprenditoriale ed economica.