361magazine.com - Sinner, dopo il Natale in famiglia si avvicina il ritorno in campo

Ha già fatto la preparazione a DubaiJanniksi prepara alin. Mentre alcuni colleghi sono già in Australia, impegnati nei primi tornei, l’azzurro e numero uno al Mondo ha trascorso due settimane di preparazione a Dubai.Poi, come di consueto, ila casa, a Sesto Pusteria con qualche sciata tra le montagne di casa. In Alta Badia il campione di Australian Open e US Open è stato avvistato e coinvolto in video e selfie.Ieri, 26 dicembre, è stato avvistato, come spiega Corriere della Sera, alla stazione del Piz La Ila e lì ha pranzato con i parenti per godersi le ultime ore in.Nella giornata di oggi. 27 dicembre, andrà a “casa” sua, ovvero a Montecarlo dove passerà gli ultimi giorni del 2024 prima della partenza per l’Australia prevista per il 2 gennaio.