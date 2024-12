Lettera43.it - Sanremo: Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio condurranno il PrimaFestival

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di2025, ha annunciato i nomi dei conduttori del, la striscia quotidiana che precederà il celebre evento musicale. A guidare l’anteprima, in onda dopo il Tg1 delle 20, saranno. «Ilquest’anno sarà condotto dalla bellissima e bravissima, dall’effervescentee dalla modernissima, che sarà l’inviata nel Teatro Ariston per raccogliere a caldo le emozioni dei cantanti prima dell’inizio del festival», ha dichiarato Conti. L’anteprima andrà in onda dall’8 al 15 febbraio e, come da tradizione, sarà il primo programma a svelare dettagli sui 30 big in gara, inclusi i loro brani. Lunedì 10 febbraio, inoltre, il red carpet sarà trasmesso e commentato dal trio di conduttori.