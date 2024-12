L’’Università Suor Orsola Benincasa premia i suoi laureati eccellenti | due magistrati fra i magnifici 10

Leggi su Ildenaro.it

Ci sono duetra i “Dieci” del Premio “Alumni Praeclari Alsob” 2024, il tradizionale riconoscimento di fine anno che l’Universitàassegna aiUnisob che hanno raggiunto posizioni professionali di eccellenza. Rosangela D’Aiuto, cilentana di Vallo della Lucania, classe 1997, è tra i più giovani vincitori dell’ultima edizione del concorso in magistratura.ta dal fondatore dell’associazione ALSOB, Lucilla Gatt, ha raccontato del suo sogno di una carriera da giudice penale anche in area di frontiera e della vocazione pratica alla redazione di atti giuridici sperimentata nel corso della sua laurea magistrale in Giurisprudenza arricchita anche da un’esperienza semestrale presso l’Università di Agder in Norvegia. L’altro magistrato insignito del riconoscimento istituito nel 2009 dall’Associazione deie degli studenti dell’Universitàin collaborazione con il Placement Office & Career Service dell’Ateneo, è stato Benedetta Ferone, napoletana, attualmente magistrato della sezione civile del Tribunale di Napoli, dopo una prima esperienza al Tribunale per i Minorenni di Campobasso.