F1, successi, litigi e flop ma ora la Ferrari guarda oltre: inizia l'era Hamilton

Lo scenario che sta per delinearsi è da ritorno al futuro. Tutto dipinto di rosso speranza. Sfiorato il titolo costruttori per una manciata di punti al termine di una battaglia tenuta viva fino all’ultimo Gp, ladella gestione Vasseurall’anno che verrà con una prospettiva completamente diversa, forte di una stagione appena conclusa non facile, segnata da importanti(tra tutti le vittorie di Charles Leclerc in ‘teatri’ simbolo della F1 come la ‘sua’ Montecarlo, Monza e Austin) ma anche da delusioni difficili da metabolizzare eppure contrassegnata comunque da un fattore essenziale chiamato ‘resilienza’. Essere riuscita pur nei momenti difficili a restare unita, ritrovarsi, tenere ben salda senza violente ‘sterzate’ una competizione interna non affatto semplice da governare come quella tra Leclerc e Sainz, così da riprendersi dai momenti più complicati (al Gp di Spagna si è registrato il massimo della tensione tra i due compagni di squadra e l’incrinatura per evidente di una convivenza fino ad allora pacifica) rendono il 2024 del Cavallino uno dei più simbolici sotto diversi punti di vista.