Belle Époque a Brescia Gauguin a Torino arte contemporanea a Firenze e Milano | ecco le mostre da vedere nel 2025

Ci sarà appena il tempo di rimettere in soffitta le decorazioni dell’albero di Natale, che già inizieranno a inaugurare le primed’del, anno che si annuncia particolarmente ricco di appuntamenti.intanto una prima lista, ordinata cronologicamente, di quelle che hanno già una data certa di apertura fissata in calendario.GennaioA Palazzo Moriggia di, sede del Museo del Risorgimento, il 9 gennaio aprirà Io, Anna Kuliscioff, mostra documentaria a 100 anni dalla morte , dedicata a una delle figure femminili più importanti a cavallo tra XIX e XX secolo, compagna di lotta di Filippo Turati.A Palazzo Madama di, dal 24 gennaio sarà visibile la mostra Giro di posta. Primo Levi, le Germanie, l’Europa, prima esposizione interamente dedicata allo scrittore torinese come autore di lettere.