Amorim riconosce la precarietà della sua posizione | L’allenatore dello United non può mai sentirsi al sicuro

Rubenha detto di essere consapevole che il suo lavoro sarà a rischio se non riesce a invertire la scivolata allarmante del Manchestere ha riconosciuto che i sostenitori sono “stanchi” delle carenzesquadra.lo stato volatilegestione ed è determinato a prosperare sulla pressione.A sole tre vittorie in dieci partite, l’ingaggio didallo Sporting Lisbona per una cifra di 9,2 milioni di sterline non ha ancora dato i frutti sperati, lasciando l’bloccato al 14° posto nella Premier League.ha detto di non essere immune dal pericolo perché loha pagato 10 milioni di euro (8,3 milioni di sterline) per liberarlo dal suo contratto allo Sporting a novembre e sa che deve vincere. Del resto il suo successore allo Sporting, João Pereira, è stato licenziato questa settimana dopo solo otto partite.