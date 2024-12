Ultimouomo.com - Viaggio al centro del wrestling giapponese

«Questi 25 anni sono passati in un attimo: continuerei ad esibirmi per sempre davanti ad un pubblico come questo ma il mio ultimo match sarà a Wrestle Kingdom 20. Io non mi arrendo mai e darò tutto ciò che potrò quest’anno». È così che il leggendario wrestlerHiroshi Tanahashi, stupendo una buona fetta del suo pubblico, ha annunciato l’inizio dell’atto finale della sua carriera da performer, che terminerà il 4 gennaio del 2026. Evidentemente, però, per Tanahashi conciliare gli impegni istituzionali da presidente della New Japan Proe spingere ancora al limite il proprio corpo era diventato insostenibile.Dopo questi 25 anni, alle porte di Wrestle Kingdom 19 del 4 gennaio che lo vedrà ancora protagonista, immaginare il futuro della promotion e più in generale del puroresu, cioè delprofessionistico, senza di lui sarà molto difficile.