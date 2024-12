Liberoquotidiano.it - "Sollevare i paesi oppressi dai debiti". Papa Francesco, il messaggio nel giorno del Giubileo

Una delle cose che caratterizza i Giubilei è "la remissione dei" per questo incoraggio a "trasformare il debito in speranza perdainsostenibili. La questione del debito è legata a quella della pace e del mercato nero degli armamenti". Lo ha dettonel corso dell'Angelus di Santo Stefano in Piazza San Pietro. "Basta colonizzare i popoli con le armi, lavorammo per il disarmo contro le malattie contro il lavoro minorile e preghiamo per la pace nel mondo intero: nella martoriata Ucraina, in Gaza, Israele, Myanmar", ha proseguito Bergoglio.