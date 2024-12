Secoloditalia.it - Putin, accusato per l’aereo caduto, prova a uscire dall’angolo: “Siamo pronti a far finire la guerra”

Nei giorni in cui la contraerea russa viene accusata di aver colpito e fatto precipitaredell’Azerbaijian Airlines,ieri in Kazakistan, Vladimiradaprendo a una “pace duratura” sul fronte ucraino. La fine dellatra Ucraina e Russia?, gli chiedono. Lo Zar risponde con un proverbio russo che si può tradurre non letteralmente con ‘troppo bello per essere vero’.e lache puòa breve.Il proverbio, dunque: può bastare? “Questo è quello che dice il nostro popolo: ‘Come bere il miele con le tue labbra'”, ha affermato in una conferenza stampa al termine della riunione a San Pietroburgo del Consiglio economico supremo eurasiatico, sottolineando che “ci sforziamo di porre fine al conflitto”. Il presidente russo ha poi reso noto che la Slovacchia ha proposto di fare da “piattaforma” a eventuali negoziati di pace fra la Russia e l’Ucraina.