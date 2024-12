.com - Nell’Emirato di Ras Al Khaimah si preparano a un Capodanno da Guinness

Incastonata tra le sabbie dorate e il Mar Arabico, Ras Alè un emirato poco conosciuto degli Emirati Arabi Uniti, un territorio che racchiude millenni di storia in un paesaggio di struggente bellezza. Il suo nome, che in arabo significa “Promontorio del Padiglione”, rivela immediatamente la sua natura di luogo strategico e affascinante. Questo emirato settentrionale è un museo a cielo aperto dove l’archeologia incontra la modernità: i siti di Al Jazira Al Hamra, con le sue case tradizionali in fango e legno, testimoniano l’antica civiltà dei pescatori di perle, mentre i forti storici come quello di Dhayah, arroccato su una collina che domina il paesaggio, raccontano secoli di resistenza e orgoglio.I musei di Ras Alcustodiscono reperti che risalgono all’Età del Bronzo, offrendo un viaggio nel tempo attraverso manufatti, gioielli e strumenti che narrano l’evoluzione di questa terra da remota regione tribale a moderno centro economico e culturale.