Oasport.it - NBA, i risultati del Christmas Day. Reaves fa il regalo ai Lakers, colpo di Philadelphia a Boston. Wembanyama clamoroso, ma vince New York

Leggi su Oasport.it

Non sono mancate le emozioni nel consueto appuntamento natalizio della NBA. UnDay ricco di colpi di scena, prestazioni fenomenali e tanto spettacolo. Una giornata partita dal Madison Square Garden dove i NewKnicks vincono 117-114 contro i San Antonio Spurs, nonostante un debutto a Natale fenomenale di Victor. Il francese segna 42 punti con anche 18 rimbalzi e meglio di lui al debutto natalizio hanno fatto solo Tracy McGrady e Wilt Chamberlain. Per sfortuna del transalpino e di San Antonio dall’altra parte per Newc’è uno straordinario Mikal Bridges da 41 punti (seconda prestazione di sempre a Natale per un giocatore dei Knicks), che segna i canestri decisivi nel finale di partita, regalando la quinta vittoria consecutiva a New.La seconda partita vede la vittoria di Minnesota per 105-99 sui Dallas Mavericks, che sono sicuramente più preoccupati per l’infortunio capitato a Luka Doncic nel secondo quarto.