Aereo precipitato scoperta la vera causa | scoppia il putiferio

Quello che sta emergendo ogni ora e minuto che passa è davvero clamoroso e rischia di creare seri problemi diplomaticiUna cosa che tutti pensavano ma che nessuno aveva il coraggio di dire e soprattutto far circolare. D’altronde unche quasi dal nulla prende e cade come se niente fosse, faceva pensare davvero male. Unche non aveva avuto nessun problema sia alla partenza che durante il volo, doveva esserci qualcosa che non andava e che faceva nascere forti sospetti. Il volo della Azerbaijan Airlinesil 25 dicembre in Kazakistan non è caduto per uno stormo d’uccelli come qualcuno aveva fatto circolare, ma per qualcosa di più pesante.lail(Screenshot Cityrumors.it)Una voce, quella relativa agli uccelli che non convinceva affatto, tanto che fonti governative azere hanno confermato l’ipotesi circolata nei momenti successivi al disastro, tanto che secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato un missile terra-aria sparato direttamente dai sistemi di difesa russi che avrebbero scambiato il vettore per un drone ucraino e così l’hanno tirato giù, con il missile che sarebbe esploso a pochi metri di distanza dal velivolo.