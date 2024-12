Pianetamilan.it - Video virali Milan 2024: Camarda, gol capolavoro nella finale U17 degli Europei

Leggi su Pianetamilan.it

Un giocatore come Francescoper ilè oro: non solo per il senso letterale del termine, visto che è destinato a valere tanti, tanti, tanti milioni, ma anche perché può rappresentare il futuro della squadra. Un attaccante di razza, un futuro campione, un rapace. Si è detto tanto di lui: qualcuno sostiene sia semplicemente un giocatore con grande fiuto del gol, ma senza particolare qualità, ma i fatti danno palesemente torto a chi sostiene questa tesi. Vero, con ilnon ha ancora segnato e tutti aspettano questo momento con ansia. Però i suoi ingressi in campo non sono mai stati banali, hanno sempre portato adrenalina e gol. Quando entra, se non segna lui, fa segnare. Perché quel colpo di testa da cui nasce il gol di Tammy Abraham contro la Stella Rossa trasuda qualità, così come quello del gol annullato al Brugge.