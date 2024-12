Mistermovie.it - Mister Movie | Stop Affari Tuoi, non va in onda oggi

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, il tradizionale appuntamento con il game showcondotto da Stefano De Martino non andrà in. In occasione della Vigilia di Natale, Rai 1 ha deciso di modificare la sua programmazione per trasmettere un evento religioso di grande rilevanza: la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, in diretta dalla Basilica di San Pietro a Roma.ad: Rai 1 Cambia Programmazione per la Vigilia di Nataleclass="wp-block-heading">Il cambio di palinsesto è stato voluto per dare spazio a un momento di raccoglimento spirituale che accomuna milioni di fedeli in Italia e nel mondo. La Santa Messa, un appuntamento tradizionale della Vigilia, sarà trasmessa in prima serata subito dopo il Tg1, offrendo agli spettatori un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia attraverso la celebrazione liturgica presieduta dal Pontefice.