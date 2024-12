Mister Movie | Biancaneve | Gal Gadot è la Regina Cattiva davanti lo specchio magico nella nuova immagine

Leggi su Mistermovie.it

Il trend dei remake live-action di classici animati continua a dominare Hollywood, e tra i titoli più attesi spicca Snow White, l’adattamento moderno del capolavoro del 1937e i Sette Nani. Dopo il successo di remake come Il Re Leone e il prossimo debutto di Lilo & Stitch e Dragon Trainer, Snow White arriverà nelle sale il 21 marzo 2025. Con un cast stellare e un team creativo di alto livello, questa rivisitazione promette di lasciare il segno.Il ritorno di: tutto sul live-action del classico DisneyUn cast brillante per una fiaba senza tempoA vestire i panni della dolcetroviamo Rachel Zegler, l’attrice emergente che ha già conquistato il pubblico con il ruolo di Maria in West Side Story di Steven Spielberg. La Zegler ha poi recitato in film come Shazam! Fury of the Gods e il prequel di Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente.