Le partite con il punteggio più alto nella storia del massimo campionato

2024-12-23 15:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Domenica i tifosi della Premier League hanno ricevuto un regalo di Natale anticipato mentre Tottenham e Liverpool hanno giocato un thriller da nove gol.I Reds hanno trionfato 6-3 a nord di Londra quando la squadra di Ange Postecoglou ha gettato ancora una volta al vento la prudenza contro la capolista.Luis Diaz e Mohamed Salah hanno segnato due volte, con Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister in porta mentre James Maddison, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke hanno segnato per i padroni di casa.Solo sei volte una partita della Premier League ha segnato più gol dall’inizio della competizione nel 1992. Ecco come si sono svolte quelle.Portsmouth 7-4 Lettura (2007-08)La partita di Premier League con ilpiùdi tutti i tempi è stata un thriller da 11 gol tra Portsmouth e Reading nel settembre 2007, terminato 7-4.