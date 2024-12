Ilrestodelcarlino.it - Gli influencer della Jihad, la leader era appena rientrata a Bologna dal Pakistan

, 25 dicembre 2024 – La presuntadell’associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere smantellata ieri dal blitz dei carabinieri del Ros coordinati dalla Dda, una bolognese di originie di 22 anni, aveva le idee chiare sulla propria attività di proselitismo per la causaista via web, così come sull’illegalitàcosa. Perciò pubblicava consigli online su come eludere i controlli delle forze dell’ordine. Lo sostiene il giudice per le indagini preliminari che ha disposto il carcere per lei, per il fratello minore19enne, per l’altra “mente” del gruppo, una 18enne umbra di origini algerine, e per gli altri due uomini del contestato sodalizio, un turco di 27 anni residente in provincia di Udine e un marocchino ventenne residente a Milano, che ora pare si trovi in Etiopia, dove probabilmente si è unito a milizieiste.