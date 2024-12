Lortica.it - Nuovo incidente sul lavoro a Terranuova Bracciolini: grave un giovane lavoratore

Unsulsi è verificato ieri pomeriggio a, all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di capsule di caffè, Caffè d’Italia. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato allertato alle ore 16:47 per soccorrere un uomo di 28 anni rimastomente ferito.Secondo le prime ricostruzioni, ilè rimasto schiacciato tra un muletto in movimento e altri strumenti presenti sul luogo dell’, riportando un trauma toracico.Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i carabinieri e il personale del Pisll (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di). Dopo una prima valutazione sul luogo, ilè stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Siena. Fortunatamente, le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero tali da mettere in pericolo la sua vita.