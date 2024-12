Tpi.it - Mediterraneo, la nave cargo russa Ursa Major affonda tra Spagna e Algeria: il giallo sull’evacuazione di armi dalla Siria

Una, la “”, èta nel Mar, nelle acque internazionali tra, durante la notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre. Secondo una nota del Ministero degli Esteri russo, l’mento è stato causato da un’esplosione che ha devastato la sala macchine della. Quattordici dei sedici membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo e portati in, ma due risultano ancora dispersi.Costruita nel 2009, laappartiene alla Sk-Yug, una societàche fa parte del gruppo Oboronlogistika, operante nel settore della logistica militare e interamente controllato dal Ministero della Difesa russo. Sia Sk-Yug sia Oboronlogistika nel 2022 sono state sottoposte a sanzioni da parte degli Stati Uniti per i loro legami con le forze armate di Mosca.