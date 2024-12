Anteprima24.it - FOTO/ Baronissi, qualificazioni regionali U20 e U17: dominio del Club Scherma San Nicola

Tempo di lettura: 2 minutiFinale di stagione con il botto per gli atleti delSan. Sulle pedane del Palacus di, si sono svolte le prove di qualificazione regionale per gli atleti under 20 ed under 17.Monopolio del sodalizio sannicolese nella gara under 17 di sabato, Angelo Errichiello, dopo aver battuto in semifinale il compagno di sala Alessandro Santangelo per 15-14,si aggiudicava il derby di finale contro Domenico Romeo con il medesimo punteggio, a completare l’ottima prestazione degli atleti delSan, sono da evidenziare il quinto posto di Jacopo Fiorentino, il sesto di Lorenzo Masecchia, il nono di Antonio di Giovanni, questi atleti si qualificano per la prova nazionale di Catania, aggiungendosi al già qualificato Davide Del Prete, impegnato il giorno 11 Gennaio nella prova del Circuito europeo under 17 a Bratislava.