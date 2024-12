Quifinanza.it - Contratto statali al rinnovo con 165 euro in più per i dipendenti delle Funzioni centrali

Brindano 200.000: il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovocollettivo nazionale 2022-2024, che si riferisce aipubblici dei ministeri,agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici.Il testo passerà al vaglio di Corte dei Conti e Ragioneria dello Stato, poi porterà immediatamente ad aumenti medi mensili di 165lordi, con arretrati fino a 1.000, una parte già anticipata tramite la maxi indennità di vacanza contrattuale erogata a dicembre 2023.Ma oltre alle maggiorazioni di stipendio, ilintroduce novità sul fronte dello smart working e della settimana corta.Come aumentano gli stipendiGli stipendi deipubblicicresceranno in media del +6%, con variazioni in base all’inquadramento professionale:operatori – 121,4lordi al mese;assistenti – 127,7;funzionari – 155;elevate professionalità – fino a 194mensili.