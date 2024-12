Sport invernali | programma e gare della settimana dal 23 al 29 dicembre

Leggi su Sportface.it

Prosegue la stagione 2024/2025 degli. Dopo due giorni di pausa tra vigilia e Natale, tornerà protagonista lo sci alpino con bene quattro. Gli uomini saranno impegnati nella discesa di Bormio sabato 28 alle ore 11.30. 28che vedrà anche lo slalom gigante femminile di Semmering. Le ragazze resteranno anche il giorno dopo, domenica 29, in Austria per lo slalom sempre a Semmering dove Federica Brignone cercherà punti importanti per tornare nelle prime dieci in generale. 29con uomini nuovamente impegnati nel super-G di Bormio. Non solo lo sci alpino sarà protagonista in chiusura di 2024. Lo sci di fondo vola a Dobbiaco, in Italia, per le 15 km maschili e femminili valide per il Tour de Ski inil 29. Prosegue anche la Coppa del Mondo di salto con gli sci che vedrà due prove, rispettivamente 28 e 29