Quotidiano.net - Polo Informatico:: "Il partner ideale" delle Pmi compie 25 anni

Leggi su Quotidiano.net

UNA STORIA LUNGA 25, iniziata il 10 novembre del 1999 e giunta fino ad oggi. Il, TopCertificato Zucchetti, è un consulente strategico di soluzioni informatiche al servizio della gestione d’azienda, che opera su tutto il territorio nazionale. Nato dalla convergenza di realtà con significative competenze nel settore dell’Information Technologies, ilsi è notevolmente sviluppato proprio neglipiù difficili per il settoree oggi conta un team qualificato di più di 40 persone nelle sedi di Perugia, Terni e Roma, con oltre 600 clienti attivi e un fatturato che supera i tre milioni di euro. "Il valore aggiunto - fa sapere l’ azienda – è l’attenzione nel servizio e nell’assistenza tecnica, l’accuratezza di un supporto che non lascia mai solo il cliente e che garantisce affidabilità, sviluppo continuo del know-how, professionalità, capacità di trasformare problemi in soluzioni, con rapidità esecutiva e riduzione del rischio.