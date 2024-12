Monza ufficiale | Nesta esonerato al suo posto Bocchetti

Leggi su Sportface.it

“ACcomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”. Con questo stringato comunicato, ilha reso noto di averil tecnico Alessandro, che paga gli appena 10 punti totalizzati nelle prime 17 giornate, frutto di una vittoria, in trasferta a Verona, sette pareggi, di cui appena tre in casa dove sono arrivati altrettanti punti e quattro in trasferta, con nove sconfitte a completare il quadro.La squadra brianzola è ultima in classifica, ma spesso ha perso immeritatamente le partite, a causa di ingenuità importanti. In particolare, il ko contro la Juventus per 1-2 soltanto a causa di disattenzioni e imprecisioni non è stato un pareggio che forse i biancorossi avrebbero meritato.