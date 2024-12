Lettera43.it - Mantova, agguato nel garage della sua abitazione: ucciso un 79enne

Leggi su Lettera43.it

Francesco Capuano, 79 anni, è stato trovato senza vita nelsuaa Suzzara, in provincia di, colpito alla testa da diversi colpi d’arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata. L’uomo, vedovo, viveva con la figlia di 46 anni, che ha scoperto il corpo all’internosua auto, una Fiat Panda. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il delitto è avvenuto intorno alle 9mattina del 23 dicembre, mentre padre e figlia si stavano preparando per uscire a fare la spesa. Capuano, con problemi di deambulazione, era solito farsi accompagnare dalla figlia, che si occupava di aprire la porta del. La donna avrebbe riferito di essere risalita in casa per prendere un oggetto dimenticato, trovando poi il padre già privo di vita al suo ritorno.Articolo completo:nelsuaundal blog Lettera43